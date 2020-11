Alex Marquez rischia di non prender parte al GP di Valencia in programma domani, lo spagnolo è stato protagonista di un brutto incidente nel corso delle Qualifiche di oggi, che gli ha provocato un edema osseo al polso sinistro. E’ stato questo l’esito dei controlli a cui si è sottoposto il pilota della Honda al termine della giornata di oggi, un problema che gli provoca molto dolore e che potrebbe escluderlo dalla gara di domani. Dopo un consulto con i medici del team, Alex Marquez ha comunque deciso di scendere in pista nel warm-up, dopodiché deciderà se gareggiare o meno.