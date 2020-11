La Calabria scopre il suo nuovo commissario alla sanità e non poteva esserci sorpresa meno gradita, Giuseppe Zuccatelli infatti non si è presentato benissimo, considerando il video che sta girando in rete da qualche ora. In queste immagini, l’uomo scelto dal Governo per sostituire Cotticelli espone le proprie teorie grottesche sul Coronavirus, lasciando allibiti i suoi interlocutori: “la mascherina non serve a un cazzo, per prenderti il virus se io sono positivo devi baciarmi con la lingua in bocca per 15 minuti”. Dichiarazioni forti, che non gettano una buona luce su colui che dovrà gestire la sanità calabrese nei prossimi anni.

