Valentino Rossi è risultato ancora positivo al Coronavirus, per questo motivo rischia di dover saltare anche il Gp d’Europa in programma a Valencia nel prossimo week-end.

Domani il Dottore svolgerà un altro test e, in caso di esito negativo, dovrà sottoporsi ad un altro tampone che, se ugualmente negativo, gli permetterà di correre in Spagna. In caso contrario il suo posto verrà preso da Garrett Gerloff, già nominato come suo sostituto dalla Yamaha. Intervenuto al sito ufficiale del team, Rossi ha svelato: “sono stato male due giorni, poi ho recuperato la condizione e adesso mi sento bene, sono in forma. Il virus è stato complicato e serio. Mi sono isolato in casa e ho seguito tutte le indicazioni mediche che mi hanno dato. È una situazione un po’ triste, ma bisogna accettarla. Sfortunatamente il tampone a cui mi sono sottoposto ieri ha dato esito positivo come i precedenti. Ho ancora un po’ di possibilità per essere dichiarato ‘fit’ per venerdì o per sabato. Spero proprio che i tamponi diano esito negativo perché mi sento bene e mi manca la mia squadra. Saltare due gare è già stato pesante”.