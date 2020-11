Lewis Hamilton è vicino a conquistare il settimo titolo iridato della sua carriera, il quinto con la Mercedes dopo i due conquistati con la McLaren. Al britannico manca pochissimo per stappare lo champagne, potrebbe farlo già in Turchia nel caso in cui si verificassero determinate condizioni. A Lewis basterebbe una vittoria per esultare senza altri calcoli, mentre in caso di altri piazzamenti dovrà sbirciare l’esito della gara di Bottas.

Hamilton campione in Turchia se: le combinazioni