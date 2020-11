Due sconfitte pesantissime, che complicano e non poco il cammino della Colombia nelle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. I Cafeteros sono stati sconfitti sia dall’Uruguay che dall’Ecuador, subendo da quest’ultimi addirittura sei gol.

Una sconfitta pesantissima che ha reso elettrico il clima nello spogliatoio, dove secondo AS ci sarebbe stata anche una rissa. A raccontare la vicenda ci ha pensato Javier Hernández Bonnet, direttore del programma Blog Deportivo di Blu Radio, che ha parlato addirittura di uno scontro fisico tra due calciatori importanti: “all’interno della nazionale ci sono gruppi di giocatori che sono gli uni contro gli altri. E ci sono stati episodi in cui alcuni sono venuti alle mani. Si sa che è successo, ma non si fanno i nomi. C’è stato un giocatore che ha preso per il collo un altro. Parliamo di due giocatori di livello internazionale e il fatto è avvenuto durante queste partite di qualificazione“.

La Federazione colombiana è intervenuta immediatamente per smentire tutto, ma l’emittente sudamericana Caracol Radio pare che abbia anche saputo i nomi dei giocatori coinvolti nella rissa: James Rodriguez e Jefferson Lerma. Ovviamente indiscrezioni non confermate, ma che rischiano di far saltare il banco all’interno della Colombia, con la Federazione pronta a sollevare dall’incarico il ct Queiroz per dare un segnale di cambiamento.