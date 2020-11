Il rapporto tra Antoine Griezmann e Lionel Messi è tutt’altro che idilliaco, colpa di una scintilla mai scoccata che ha allontanato fin da subito il francese dall’argentino. Uno scontro che ha spinto il capitano blaugrana anche a non passare la palla al proprio compagno, confermando una insofferenza profonda nei suoi confronti.

A rivelare tutto questo a France Football ci ha pensato Eric Olhats, per anni consigliere di Griezmann: “Antoine è arrivato in un club in grandi difficoltà dove Messi ha voce in capitolo su tutto. È allo stesso tempo imperatore e monarca e non ha gradito l’arrivo di Griezmann. Al Barcellona regna il terrore. O sei con Messi o sei contro di lui. Insomma, è il club che è malato, non Antoine. La scorsa stagione Messi non gli parlava né gli passava la palla, ha creato così un vero trauma che ha lasciato tracce. È tutto evidente e sotto gli occhi“.