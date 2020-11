Ogni promessa è debito, anche se si tratta di una scommessa. Tao Geoghegan Hart ha dovuto infatti comprare un’automobile al fratello, che gli aveva predetto la sua vittoria dopo la 15ª tappa del Giro d’Italia. Una previsione a cui il corridore della Ineos non aveva dato molto credito, promettendo a Bede una macchina nel caso in cui avesse indovinato.

A Milano Geoghegan Hart si è preso la Maglia Rosa e ha alzato il trofeo, proprio come aveva previsto il fratello, doppiamente felice sia per Tao che per la macchina che avrebbe ricevuto. Una scommessa onorata dal corridore della Ineos, che su Instagram ha postato una foto lo ritrae insieme al fratello sul nuovo acquisto: