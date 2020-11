La Bardiani CSF Faizanè piazza un altro clamoroso colpo di mercato. Le strade di Giovanni Visconti e del team guidato dalla famiglia Reverberi si uniscono, in direzione di una grande stagione 2021. Dopo le tante conferme e i nuovi innesti di alto livello tra i quali spiccano Enrico Battaglin e Kevin Rivera, l’arrivo di Giovanni Visconti, uno dei 5 atleti italiani in attività più vincenti, permette al #GreenTeam di guardare al futuro con grande fiducia.

37 anni, 34 vittorie all’attivo, 3 titoli di campione italiano, 2 vittorie di tappa al Giro d’Italia e numerosi traguardi come la maglia di miglior scalatore al Giro d’Italia 2015. Giovanni Visconti è pronto a diventare “l’Ibrahimovic” della Bardiani CSF Faizanè, atleta di grande esperienza ma con altrettanta ambizione e fame di successo, pronto a diventare anche una guida e un trascinatore per i tanti giovani atleti presenti nel team.

LE DICHIARAZIONI

Bruno Reverberi: “il 2021 sarà per noi il 40° anno di attività manageriale consecutiva e vogliamo celebrarlo allestendo una grande squadra che possa dare importanti soddisfazioni ai nostri sponsor. L’arrivo di un campione come Giovanni Visconti, ci fa fare un ulteriore importante salto di qualità. Giovanni è un ragazzo ancora molto ambizioso che può essere un esempio e un trascinatore per tutti i nostri giovani”.

Giovanni Visconti: “sono davvero entusiasta di poter intraprendere questa nuova avventura. Dall’esterno ho sempre visto la squadra di Reverberi come un team serio, che non fa mancare nulla ai corridori, con tanti giovani promettenti ma che forse sentiva la mancanza di un trascinatore in gruppo. Con i dovuti paragoni, mi piacerebbe riuscire a fare quello che Ibrahimovic ha fatto nel Milan, cogliendo ancora risultati personali e aiutando i tanti giovani promettenti a tirare fuori il meglio da se stessi correndo da squadra. Fisicamente sono integro, mi sento almeno 5 anni di meno, ma per me sono fondamentali la testa e le motivazioni e questo trasferimento me ne da davvero tantissime, perché è stata allestita una squadra di livello. Ci sono tanti giovani già presenti, tra questi il giovane siciliano Fiorelli che a mio avviso ha un ottimo potenziale e al quale vorrei trasmettere molto per la sua crescita. Inoltre gli innesti di Battaglin, Gabburo, Garosio, Marengo, Rivera possono dare tanto al team. Sono certo che ci divertiremo molto. Ci tengo infine a ringraziare la mia ex squadra, in particolare Angelo Citracca e Luca Scinto per il sostegno in questi anni”.

PALMARES: 34 vittorie

3 volte Campione Italiano: 2011, 2010, 2007.

2 vittorie di tappa al Giro d’Italia: 2013

1 Miglior Scalatore Giro d’Italia 2015

1 vittoria al Giro dell’Emilia: 2017

1 Vittoria Classifica Generale, Tour of Turkey: 2010

1 GP de Fourmies 2008

2 Giro della Toscana 2019, 2016

2 Coppa Sabatini 2006, 2007

1 Coppa Agostoni 2009

2 vittorie di tappa Tour of Slovenia 2019, 2009

Con l’arrivo di Giovanni Visconti salgono a 10 i volti nuovi del team per la stagione 2021, che uniti alle 12 conferme portano la rosa del team a un totale di 22 atleti.

LA SQUADRA 2021

Giovanni Visconti, 37 anni – ITA – New

Enrico Battaglin, 30 anni – ITA – New

Kevin Rivera, 22 anni – Costa Rica – New

Johnatan Canaveral, 24 anni – COL – New

Giovanni Carboni, 25 anni – ITA

Luca Covili, 23 anni – ITA

Nicolas Dalla Valle, 23 anni, – ITA

Filippo Fiorelli, 25 anni – ITA

Davide Gabburo, 27 anni – ITA – New

Andrea Garosio, 26 anni – ITA – New

Giovanni Lonardi, 23 anni – ITA

Mirco Maestri, 29 anni – ITA

Umberto Marengo, 28 anni – ITA – New

Fabio Mazzucco, 21 anni – ITA

Alessandro Monaco, 22 anni – ITA

Daniel Savini, 23 anni – ITA

Alessandro Tonelli, 28 anni – ITA

Tomas Trainini, 19 anni – ITA – New

Filippo Zaccanti, 25 anni – ITA

Filippo Zana, 21 anni – ITA

Enrico Zanoncello, 23 anni – ITA – New

Samuele Zoccarato, 22 anni – ITA – New