Fabio Aru non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro, il corridore sardo è alla ricerca di una nuova squadra dopo l’addio all’UAE Team Emirates, che ha deciso di scaricarlo dopo alcune stagioni deludenti.

Negli ultimi giorni, pare che qualcosa si stia muovendo per il ‘Cavaliere dei Quattro Mori‘, visto che sulle sue tracce dovrebbe essersi messo il Team Qhubeka Assos, almeno stando alle indiscrezioni raccolte da Tuttobiciweb. Si tratta della squadra di Giacomo Nizzolo e Domenico Pozzovivo che prenderà il posto nella prossima stagione della NTT. La Assos, nuovo sponsor della squadra sudafricana, vorrebbe puntare fortemente su Fabio Aru, su spinta di Luca Paolini che collabora ormai da anni con l’azienda svizzera di abbigliamento. Un’opportunità importante per Aru, che potrebbe davvero coglierla al volo per rilanciarsi definitivamente.