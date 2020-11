Aveva rivelato di incrociare le dita in vista della sosta per le Nazionali, ma Antonio Conte non ha avuto fortuna.

L’Inter ha comunicato questa mattina la positività al Coronavirus di Aleksandar Kolarov, emersa dopo il tampone effettuato dal serbo al rientro dagli impegni con la Serbia. Il club nerazzurro ha rivelato come il giocatore sia asintomatico e che osserverà il periodo di quarantena: “FC Internazionale Milano comunica che Aleksandar Kolarov è risultato positivo al tampone effettuato ieri al rientro dalla convocazione con la propria nazionale. Il giocatore, completamente asintomatico, seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario“.