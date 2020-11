Novità epocale per la Champions League, per la prima volta infatti ci sarà un arbitro donna a dirigere una match della massima competizione europea.

Si tratta di Stephanie Frappart, che dirigerà Juventus-Dinamo Kiev in programma mercoledì a Torino. Un nuovo record per la quasi 37 enne, che aggiunge questo primato agli altri già ottenuti nel corso della sua carriera: prima donna a dirigere un match della Ligue 1, prima donna ad arbitrare la finale di Supercoppa Europea nel 2019 e prima dona a esordire in Europa League.

Chi è Stephanie Frappart

Nata in Francia, precisamente nella Val-d’Oise il 14 dicembre 1983, Stephanie Frappart è la seconda di quattro figli e ha condiviso con i fratelli la passione per l’arbitraggio, prima che loro lasciassero perdere per giocare tra i dilettanti. Lei non si è arresa, ha iniziato ad arbitrare all’età di 13 anni senza fermarsi più, arrivando davvero in alto. Nella vita quotidiana, quando non scende in campo per intenderci, la quasi 37enne dirige il dipartimento amministrativo della FSGT (la federazione sport-tempo libero di Parigi), impiego che le permette di conciliare il lavoro con la passione per il fischietto. Mercoledì diventerà la prima donna ad arbitrare un match di Champions League maschile, un premio che arriva a distanza di un anno e mezzo dal suo debutto in Ligue 1, avvenuto il 28 aprile 2019 nel match tra Amiens e Strasburgo.