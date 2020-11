Sembrano essere finalmente caduti i veli sul nome del fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore impegnata in queste settimane nella casa del Grande Fratello Vip.

Secondo una fonte molto vicina alla show girl calabrese, intervenuta ai microfoni di Giornalettismo, la bella Eli sarebbe impegnata con Stefano Coletti, pilota monegasco che ha militato in Formula 3, Gp3 e Gp2. Queste le parole dell’amica della Gregoraci: “Stefano Coletti? È il fidanzato ufficiale di Elisabetta Gregoraci. Erano insieme quando lei ha condotto ‘Battiti’ in Puglia, idem a Roma, poco prima che lei entrasse al Gf Vip. Ultimamente si è anche comprato la Porsche, perché piaceva a lei e lui si è tatuato la canzone, pardon la frase, di Mr Rain per Elisabetta. Questa è la verità. Stanno insieme da almeno cinque mesi. Stefano vive a Montecarlo e ha un’agenzia, ‘Immobilia 2000’, vicino il bar Cova dove spesso sono stati visti insieme. Monaco, è davvero piccola“.