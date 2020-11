La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda venerdì 6 novembre, si prospetta sorprendente e ricca di colpi di scena. Tanta carne al fuoco per Alfonso Signorini, chiamato anche a spiegare i motivi che hanno spinto gli autori del programma a cancellare il televoto, come spiegato sui canali social: “il televoto è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. Nella puntata di venerdì 6 Novembre tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati“.

Ma cosa sarà successo? Il popolo del web ha provato a interrogarsi, arrivando a mettere sul tavolo due ipotesi. La prima coinvolge Andrea Zelletta, che potrebbe essere sanzionato per aver violato il patto di riservatezza, avendo rivelato agli altri concorrenti i nomi dei nuovi ingressi nel reality nonché il prolungamento del programma fino a febbraio. L’altra ipotesi potrebbe coinvolgere Patrizia De Blanck, protagonista nella notte di una brutta discussione con Enock e Adua, arrivando alle mani con il fratello di Mario Balotelli. Cosa succederà dunque? La risposta nella puntata di questa sera.