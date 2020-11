La serata di Champions League sorride alle squadre italiane, due vittorie pesanti che valgono tantissimo in ottica qualificazione. La Juventus è già aritmeticamente agli ottavi con il successo sul Ferencvaros, la Lazio quasi dopo il trionfo dell’Olimpico sullo Zenit.

Due vittorie comunque completamente opposte, con i bianconeri apparsi lenti e involuti, ma riusciti a portare a casa i tre punti solo nel recupero con Morata. Molto più esaltante il successo della Lazio, capace di affondare i russi con una prestazione perfetta, condita dalla doppietta di Ciro Immobile e dal primo sigillo in Champions League di Parolo. Se il 2-1 firmato Ronaldo e Morata basta alla Juve per volare agli ottavi, alla Lazio servirà conquistare un punto nello scontro diretto dell’ultima giornata contro il Brugge per esultare, a meno che la squadra di Inzaghi non vinca a Dortmund chiudendo di fatto ogni discorso.

Non sarà facile avere ragione ancora una volta dei tedeschi, ma la Lazio ha dimostrato di saper soffrire in questa Champions League, dunque ogni risultato è possibile in Germania. Le ultime due gare della Juventus invece serviranno per provare a scippare il primo posto del girone al Barcellona ma, giocando come questa sera, difficilmente sarà un traguardo alla portata della squadra di Pirlo.