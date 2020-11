Una scena eroica, che ha reso Richard Wilbanks per qualche ora il pensionato più famoso d’America. Il motivo? Il salvataggio di un cagnolino dalle fauci di un alligatore, che era riuscito ad agguantare la zampa della sua preda. Il signor Wilbanks non si è lasciato impressionare, così si è lanciato in acqua e ha afferrato il muso del coccodrillo, strappandogli di bocca il cane. Il tutto tenendo in bocca il suo amato sigaro, come si evince dalle immagini che seguono: