Quella notte tutti ricordiamo dove eravamo. Probabilmente con le persone a noi più vicine, nei nostri posti del cuore, perché anche le vittorie vale la pena festeggiarle insieme. Kappa chiude la campagna Come Together che ha visto come protagonisti Emis Killa, Chadia Rodriguez e FreshMula con una voce d’eccezione, che ricorda un momento unico della storia dello sport e del nostro paese: Berlino, 9 Luglio 2006, la finale di Coppa del Mondo.

E a farlo è proprio chi quella coppa l’ha vinta, calciando l’ultimo rigore che ha fatto sognare tutto il paese e che riporta alla luce ricordi di una felicità condivisa comune, perché “quel pallone lo abbiamo calciato tutti“. Fabio Grosso, campione del mondo e nome indimenticabile della storia del calcio italiano è l’ultimo nome che prende parte a questo importante progetto dedicato allo spirito di squadra e lo fa attraverso un video emozionale che porta lo spirito di quella sera nei gesti complici dei ragazzi di oggi, che hanno raccontato la propria partita a fianco di chi la gioca ogni giorno con loro. Un messaggio forte e profondo, che tratta un momento storico così importante per la memoria collettiva con la forza del linguaggio digitale e rompe le barriere del tempo. Ci ricorda che fare parte di un team unisce le persone nella condivisione di un ricordo, che è sempre la vittoria più grande per ciascuno di noi. Il video sarà online sui canali del brand dal 23/11 concludendo il viaggio di Kappa tra le squadre degli idoli della Generazione Z.