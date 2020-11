Il Milan resta vigile sul mercato nonostante manchi ancora molto per la finestra invernale, mettendo gli occhi su un giovane difensore olandese, in scadenza di contratto nel giugno 2021 con l’Hoffenheim.

Si chiama Melayro Bogarde, come rivelato da Sky Sport, e il suo cognome non è nuovo per i rossoneri, visto che è il nipote di quel Winston arrivò al Milan nel 1997 collezionando solo quattro presenze. A stuzzicare questo volta la dirigenza del club di proprietà del Fondo Elliott è il classe 2002 che, nonostante la giovanissima età, ha già esordito in Bundesliga a 18 anni e 2 giorni diventando il giocatore olandese più precoce a metter piede in campo nel massimo campionato tedesco. Il Milan però non è il solo ad aver messo gli occhi su Bogarde, c’è anche il Barcellona che ha preso informazioni sul difensore dell’Hoffenheim, che a gennaio potrà già firmare con il suo nuovo club visto che la scadenza del suo contratto è fissata a giugno 2021.