E’ stato uno dei giocatori più forti che abbia mai indossato la maglia del Cagliari, riuscendo a conquistare poi anche quella della Juventus. Fabian O’Neill però non è riuscito in bianconero a proseguire sugli stessi livelli, eclissandosi pian piano fino a ritirarsi.

L’uruguaiano adesso ha in mente di ritornare in Sardegna insieme al figlio, dopo aver sconfitto finalmente i suoi problemi con l’alcol: “ultimamente mi sento molto bene. Grazie a Dio sto lottando e ho superato i problemi con l’alcol. Dovrò essere per sempre riconoscente alla mia famiglia che nei momenti più difficili mi è stata accanto e mi ha dato la forza per combattere. Con mio figlio Favio avevamo pensato di passare dicembre a Cagliari ma dovremo rimandare. Lui, grazie ai miei racconti, è un grande tifoso del Cagliari e vorrebbe allenarsi ad Asseminello. A lui ho soltanto consigliato di giocare per divertirsi. Più qualche trucco sulle punizioni e su come calciare la palla. Appena questo brutto periodo passerà tornerò di sicuro in Sardegna“.