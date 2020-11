Il Club Brugge non potrà contare su Emmanuel Dennis nel match contro il Borussia Dortmund per un motivo davvero grottesco, ossia una disputa per un posto sul bus della squadra.

L’attaccante nigeriano, secondo quanto riferito dal quotidiano Het Laatste Nieuws, si è infuriato con la società perché non gli ha permesso di sedersi al suo solito posto sul pullman, a causa delle restrizioni anti-Coronavirus. Una reazione che spinto il Brugge a lasciare a casa per motivi disciplinari il proprio giocatore, che salterà così la trasferta di Champions League contro il Borussia Dortmund. In conferenza stampa, l’allenatore Philippe Clement non ha voluto commentare, confermando solo l’indisponibilità di Dennis: “non ha seguito le regole del club, ecco tutto quello che voglio dire al riguardo… preferisco concentrarmi sui giocatori disponibili”. Sarà una perdita pesante per il Brugge, visto che Dennis sa come incidere nelle partite importanti, considerando la doppietta segnata l’anno scorso nel 2-2 contro il Real Madrid, nonché il sigillo piazzato nella vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo (2-1) il mese scorso. Questa volta la squadra belga dovrà farne a meno, per colpa di una banale lite che si poteva tranquillamente evitare.