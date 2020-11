Ieri l’affondo della Mercedes, oggi la replica della Ferrari che ha aspettato un po’ prima di uscire allo scoperto. Giovedì la scuderia di Brackley aveva risposto a una tifosa su Twitter pungendo il Cavallino, sottolineando come capita spesso che sia alle spalle di Hamilton.

Uno sfottò vero e proprio a cui oggi la ‘Rossa’ ha risposto, postando una foto di Lewis appoggiato alla sua fiammante Ferrari stradale: “Cara Mercedes, è vero che a volte Lewis ha una Ferrari alle spalle, ma da quello che possiamo vedere anche lui ne tira fuori qualcuna ogni tanto…”. Colpita e affondata, anche se la Mercedes ha voluto chiudere i giochi con un’altra foto di Hamilton con una Mercedes stradale, una replica non al livello di quella del Cavallino.

Why? Ferrari is always behind Lewis.

