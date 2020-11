Cal Crutchlow correrà l’ultima gara della sua carriera da pilota ufficiale nella giornata di domenica, disputando il GP del Portogallo in sella alla sua Honda LCR. Dopodiché, il pilota inglese diventerà tester della Yamaha, prendendo il posto di Jorge Lorenzo.

Una notizia che, qualche settimana fa, il maiorchino aveva commentato in maniera velenosa, rispondendo ad un tifoso su Twitter: “è come scambiare l’oro per il bronzo“. Parole che sono state riportate oggi a Crutchlow, che ha replicato in maniera pungente: “non ho davvero niente da dirgli, ha vinto cinque titoli mondiali ma questo non vuol dire necessariamente che sia un ottimo collaudatore. Penso che alcune cose che dica vadano prese con le pinze, sono sicuro che abbiano colpito più lui che me. Prendo atto di ciò che ha detto, ma non gli do importanza perché sono affermazioni che vengono da una persona che parla sempre degli altri. Alla fine non mi interessa. Sono felice, ho delle cose da fare, ho una famiglia, degli amici, sono felice. Lui invece sta a casa e si annoia“.