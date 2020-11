Sono passati tre anni, ma il motivo dell’esonero di Thomas Tuchel al Borussia Dortmund è venuto a galla solo adesso.

Lo ha rivelato France Football, nell’ambito di uno speciale sull’allenatore del Paris Saint-Germain, cacciato per un motivo davvero sorprendente. A costare caro al tedesco fu un sms, mandato però alla persona sbagliata. Un messaggio contenente critiche aspre nei confronti del ds Michael Zorc, colpevole di non aver centrato sul mercato gli obiettivi chiesti dall’allenatore. Invece di inviarlo al proprio manager, Tuchel lo inviò proprio a Zorc, avendo il suo numero salvato in rubrica. Un errore clamoroso, che costò dopo pochi giorni l’esonero al tedesco.