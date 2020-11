Sono 22.253 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 135.731 tamponi effettuati. E’ risultato positivo dunque il 16,39% dei test svolti, una percentuale in aumento rispetto ai giorni scorsi. I morti sono 233, mentre i guariti 3.637. Le Regioni con il numero più alto di casi emersi da ieri a oggi è la Lombardia con 5.278, seguita da Campania (2.861) e Toscana (2.009).

Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di:

731.588 casi totali



39.059 morti

296.017 guariti

I pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 396.512 , così suddivisi:

19.840 (+938) ricoverati in ospedale ( 5,00% )

( ) 2.022 (+83) ricoverati in terapia intensiva ( 0,50% )

( ) 374.650 (+17.362) in isolamento domiciliare (94,48%)

Viene confermato anche oggi il trend del rallentamento del ritmo dell’aumento dei ricoveri in terapia intensiva: il dato di oggi è in ulteriore netto calo rispetto ai giorni scorsi, ed è la notizia più confortante in assoluto: