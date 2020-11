Un peccato di presunzione pagato carissimo, un errore clamoroso di valutazione su cui Andrea Pirlo dovrà rimuginare parecchio. L’allenatore della Juventus lascia a casa Cristiano Ronaldo e i bianconeri non vanno oltre l’1-1 contro il Benevento, perdendo un’occasione ghiottissima per ridurre il gap dalla testa della classifica.

Non basta il solito Alvaro Morata alla formazione campione d’Italia, che passa in vantaggio nel primo tempo per poi farsi raggiungere a ridosso dell’intervallo da Letizia. Il solo attaccante spagnolo si sbatte, ma Dybala fallisce anche questa occasione e la Juventus si deve accontentare di un pareggio che non serve a nulla in classifica. Un errore madornale lasciare a casa Ronaldo, la sua presenza in panchina sarebbe potuta servire a Pirlo, lanciandolo magari nella ripresa per risolvere la sfida del Vigorito. Non convocato invece CR7, per farlo riposare non si sa per quale partita, considerando la qualificazione agli ottavi di Champions già ottenuta. Una scelta che sicuramente non piacerà alla dirigenza, soprattutto visto il risultato maturato in campo contro il Benevento, che rischia di far scivolare la Juve a sei punti dal Milan, nel caso in cui i rossoneri dovessero vincere a San Siro contro la Fiorentina. Un peccato di presunzione pagato carissimo, su cui Pirlo dovrà farsi certamente un esame di coscienza.