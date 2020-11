La Juventus dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo nella trasferta di Benevento, in programma domani pomeriggio.

Andrea Pirlo ha deciso di concedere un turno di riposo all’attaccante portoghese, che dunque non scenderà in campo al Vigorito nell’anticipo della nona giornata del campionato di Serie A. La coppia d’attacco dunque sarà formata da Alvaro Morata e Paulo Dybala, che avrà così un’altra chance dopo quella fallita con il Ferencvaros in Champions. Buone notizie infine in difesa per la Juventus, Pirlo infatti recupera Leonardo Bonucci che si era infortunato durante gli impegni con la Nazionale. L’azzurro ha saltato Cagliari e Ferencvaros, ma adesso si è ristabilito e sarà convocato per la sfida di Benevento.