La Virtus Bologna piazza un colpo pazzesco di mercato, dopo 13 stagioni di NBA torna in Italia Marco Belinelli, dicendo sì all’offerta della squadra che lo ha lanciato da giovanissimo.

Un accordo perfezionato nelle ultime ore, che alza notevolmente il livello del roster delle V nere, adesso paragonabile a quello dell’Olimpia Milano, con cui il testa a testa per lo scudetto sarà entusiasmante. Tanti i motivi che hanno spinto Belinelli a tornare a casa lasciando l’NBA, innanzitutto le poche proposte ricevute, in secondo luogo la volontà di riavvicinarsi a casa dopo un lungo periodo negli Stati Uniti: “il progetto della Virtus Segafredo Bologna è un progetto che mi ha interessato da subito. Un progetto stimolante, nel quale sono certo potrò contribuire in maniera importante“. Queste le prime parole di Belinelli, che ha firmato un contratto pluriennale, probabilmente di tre anni: un colpo da 90 per la Virtus Bologna che adesso può davvero sognare in grande.