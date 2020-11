Dalle parole di Setién qualcosa si era intuito, ma adesso arrivano conferme sul pessimo rapporto che l’ex allenatore del Barcellona aveva con Lionel Messi. La trasmissione ‘Què T’hi Jugues’ ha infatti rivelato un clamoroso litigio avvenuto allo stadio Balaidos di Vigo, subito dopo la fine del match conclusosi 2-2.

Un pari che ha mandato su tutte le furie Setién, scagliatosi con epiteti pesanti nei confronti dei propri giocatori, colpevoli di non aver offerto una buona prestazione. Una sfuriata seguita dalla replica di Lionel Messi, intervenuto per chiedere rispetto per quei giocatori capaci di vincere tutto con quella maglia. Parole impossibili da mandare giù per Setién: “se non ti piace ciò che dico, quella è la porta“, ricevendo in cambio da Messi un sorriso muto e sarcastico. Un episodio che ha senza dubbio spinto la Pulce a chiudere ogni rapporto con l’ormai ex allenatore blaugrana, esonerato poi dopo il tremendo ko con il Bayern Monaco in Champions.