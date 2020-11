Davvero pazzesco quanto accaduto a Tomsk, una città della Siberia. Una bambina di sei anni ha perso l’equilibrio ed è precipitata da una finestra del quarto piano, facendo un volo di quasi venti metri. Fortunatamente per lei, l’impatto con il suolo è stato attutito dalla neve, che le ha evitato una morte certa.

Il fatto è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza, in cui si vede la bambina che prima precipita e poi si rialza come se nulla fosse, tornando a casa. Stando a quanto riferito dai media locali, la bimba è stata poi trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato un trauma cranico e una contusione addominale.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<