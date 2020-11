Mario Balotelli attualmente rimane svincolato e senza squadra, ma nei prossimi giorni qualcosa potrebbe muoversi. L’attaccante italiano si allena con una squadra di Serie D e programma il proprio futuro, che potrebbe essere lontano dall‘Italia.

Dopo gli interessamenti dei Pyramids in Egitto e del Vasco da Gama in Brasile, sulle tracce di Balo si è messo il Barnsley, club di Championship. I contatti tra le parti sarebbero già stati avviati, Super Mario sta valutando se iniziare una nuova esperienza in Inghilterra, a distanza di qualche anno da quella vissuta in Premier League con il Liverpool. Secondo quanto riferito dal ‘Sun’, Mino Raiola starebbe parlando in questi giorni con i vertici del club inglese e, nei prossimi giorni, potrebbero esserci novità importanti.