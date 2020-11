Mario Balotelli potrebbe davvero giocare in Serie D, almeno è questa l’intenzione dei dirigenti del Franciacorta, club con cui Super Mario si sta allenando in queste settimane per tenersi in forma.

Il direttore sportivo Eugenio Bianchini ha parlato dell’attaccante italiano ai microfoni di Sportitalia, ammettendo di avergli fatto una battuta su una possibile permanenza: “partiamo da un presupposto, le possibilità di tesserarlo sono zero. Mario lo conosco da cinque/sei anni, ho un rapporto schietto e diretto con lui. Penso che presto troverà la squadra che merita, ma noi non abbiamo chiuso la porta. In un anno come questo, onestamente, sognare è l’ultima cosa che ci è rimasta. Onestamente la battuta gliel’abbiamo lanciata, vediamo cosa decide“.