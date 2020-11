Mario Balotelli ha trovato una nuova squadra, ma solo per svolgere qualche allenamento. L’attaccante bresciano infatti si è unito al Franciacorta, club militante nella Serie D lombarda, per qualche sgambata che gli permetta di tenersi in forma in questo periodo che lo vede senza contratto.

Lontano dai riflettori e a due passi da casa, Super Mario si allena preparandosi ad una nuova avventura, che potrebbe arrivare da un momento all’altro sia in Italia che all’estero. La possibilità di lavorare con il Franciacorta si è palesata grazie ad Alessandro Bertazzoli e Eugenio Bianchini, conosciuti durante una trattativa di mercato con protagonsita il fratello Enock.