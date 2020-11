Tragedia sfiorata nelle acque di Avila Beach, in California, dove due ragazze e il kayak su cui navigavano sono state letteralmente inghiottite da una balena.

Una scena tremenda per le persone presenti, che hanno assistito all’uscita dell’animale dall’acqua e alla caduta nella sua bocca delle due ragazze, vicinissime alla morte per annegamento. Dopo qualche secondo, la megattera di 14 metri ha però spinto fuori gli intrusi, dal momento che all’interno della propria bocca ha fanoni e non denti, dunque una specie di pettine che ha la funzione di raccogliere il plancton e piccolissimi pesci. Sarebbe andata molto peggio se, al posto della megattera, le due ragazze fossero finite nella bocca di un capodoglio che, tra tutti i cetacei muniti di denti, è il più grande.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<