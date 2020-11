AW LAB e Adidas Originals hanno lanciato a settembre il progetto AW LAB Style Academy, un hub che aggrega i giovani talenti della GenZ intorno alle tematiche per loro più rilevanti e che gli permette di esprimere il proprio stile e la propria creatività. Uno spazio virtuale in cui ognuno può rivelare la propria unicità in ambiti differenti partecipando a 4 Masterclass: PRODUCT CUSTOMIZATION, GAMING, MUSIC e LIFESTYLE. Fanno da guida coach d’eccezione, pronti a svelare tutto ciò che nessuna scuola riuscirebbe a insegnare.

A partire dal 13 novembre prenderà vita la Masterclass MUSIC, in cui Marracash insegnerà tramite le piattaforme di AW LAB i segreti e i trucchi della scrittura rap. Come sempre in seguito verrà lanciata una challenge inerente alla materia in questione e ogni iscritto ad AW LAB Style Academy potrà mostrare le proprie skills e la propria creatività, per diventare il migliore della classe e guadagnare il favore del coach. Per accedere ad AW LAB Style Academy basta scaricare l’app AW LAB Club, iscriversi e attivare le notifiche sul proprio smartphone per non perdere nessun appuntamento. Che la sfida continui!