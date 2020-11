Una situazione davvero grottesca si è verificata all’ospedale di Livorno, dove un uomo è letteralmente entrato fin dentro la struttura sanitaria al volante della sua Panda. L’automobilista, come sottolineato da ‘Repubblica’ e dal ‘Tirreno’, è entrato dall’ingresso di via Gramsci, percorrendo i corridoi fino al reparto di radiologia, dando come spiegazione il fatto di non “aver trovato posto“. Il personale sanitario è rimasto basito dal comportamento dell’uomo, che subito dopo l’arrivo della vigilanza è risalito in auto per condurla all’esterno dell’ospedale. Nonostante le scuse, l’automobilista è stato denunciato alla polizia per il suo comportamento.