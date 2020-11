Immagini macabre, di quelle che non vorremmo mai vedere. Arrivano da Vienna, dove è in corso un attacco terroristico in diverse zone della città, vicino la Sinagoga e in Seitenstettengasse.

Sono stati avvertiti numerosi colpi di arma fa fuoco, che hanno spinto la polizia a intervenire immediatamente, lanciando un’operazione su vasta scala. Secondo il quotidiani Kurier, sono sette i morti e diversi i feriti, tra le vittime anche un poliziotto il cui decesso è stato confermato dalla polizia. Un assalitore sarebbe stato freddato, mentre un altro è in fuga. Un’altra persona sarebbe stata invece arrestata. Secondo altre fonti, non confermate dalle autorità, sarebbero stati presi degli ostaggi nell’Hotel Hilton della città. Le immagini che arrivano sono macabre, come quelle che si vedono in un video postato sui social, dove un assalitore uccide a sangue freddo una persona.

Ecco il video: