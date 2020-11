Jannik Sinner continua a stupire a Sofia, il tennista azzurro si mette in tasca il pass per la semifinale superando Alex De Minaur al termine di una partita pazzesca, giocata su ritmi davvero impressionanti.

Dopo essere andato in svantaggio di un set, l’azzurro comincia a giocare da campione e ribalta il risultato, imponendosi con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-1 dopo oltre due ore di gioco. Un successo di prestigio per Sinner, che riscatta l’ultimo ko subito contro De Minaur e avanza in semifinale a Sofia, dove affronterà il francese Mannarino, abile a stendere in tre set il moldavo Albot.