Rafael Nadal entra di diritto nella storia del tennis, centrando nel primo turno di Parigi-Bercy la vittoria numero 1000 nel circuito ATP.

Un traguardo pazzesco per lo spagnolo, diventato il quarto giocatore ad entrare nel ristretto club dei 1000, di cui fanno già parte Jimmy Connors (1.274), Roger Federer (1.242) e Ivan Lendl (1068). Un obiettivo che diventa realtà al Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove Nadal suda più del previsto per avere la meglio sul connazionale Feliciano Lopez, imponendosi al terzo set dopo una battaglia di oltre due ore, chiusa col punteggio di 4-6, 7-6, 6-4. Agli ottavi, il mancino di Manacor se la vedrà con l’australiano Thompson, che ha battuto in tre set il croato Coric.