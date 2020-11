Il primo finalista delle ATP Finals 2020 è Dominic Thiem, che si qualifica per la seconda volta consecutiva all’ultimo atto del Masters di fine anno. Il tennista austriaco non lascia scampo a Novak Djokovic, superandolo con il punteggio di 7-5, 6-7, 7-6 dopo quasi tre ore di battaglia.

Un match entusiasmante e ricco di pathos, dove il n° 1 del mondo non riesce ad avere la meglio per il maggiore cinismo del suo avversario. Dopo esser passato in vantaggio al termine del primo set, Thiem perde il tie-break del secondo, per poi riordinare le idee e superare Djokovic in un nuovo tie-break vinto grazie alla rimonta da 0-4. Per l’austriaco è la 300^ vittoria della carriera, che gli permette di andare all’assalto del primo titolo alle Finals, ma dovrà vedersela con uno tra Medvedev e Nadal.