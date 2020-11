Vigilia di Champions League per il Liverpool, che si prepara ad affrontare l’Atalanta in un match che si preannuncia spettacolare. Un confronto che stuzzica eccome Jurgen Klopp, affascinato dal modo di giocare della squadra di Gasperini.

Intervenuto in conferenza stampa, il manager tedesco ha espresso il proprio pensiero sulla Dea, spendendo parole di elogio per Gomez: “con tutto il rispetto nei confronti dell’Ajax, il match contro l’Atalanta ha qualcosa di particolare. La squadra di Gasperini mi piace moltissimo. Mi sono sempre divertito seguendo le gare di questo gruppo. Pratica un gioco d’attacco, spettacolare. In Inghilterra è accostabile al Leeds. Grande organizzazione, tutti rispettano le parti del copione e poi c’è Gomez, libero di esprimere il suo talento. Un genio”.