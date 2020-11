Solo tre vittorie nelle prime dieci partite di questa stagione, contando sia la Serie A che la Champions League. Pessimo avvio di campionato per l’Inter, che non riesce a trovare ancora il bandolo della matassa, facendosi raggiungere dall’Atalanta nel match del Gewiss Stadium.

Deluso fino ad un certo punto Antonio Conte, che nel post gara ha espresso il proprio pensiero ai microfoni di Sky Sport, regalando anche una battuta goliardica: “non capisco che reazione dovevo aspettarmi dopo Madrid. Non siamo mancati a livello di prestazione ma solo di risultati. Non mi aspettavo una reazione perché la partita mi era piaciuta, oggi abbiamo fatto lo stesso con l’Atalanta che è un’altra squadra forte. È difficile giocare contro di loro, ma forse ci sta mancando un po’ l’istinto killer per portare a casa partite che potevamo vincere. Ci portiamo a casa un pareggio. Cosa rispondo a chi dice che ci manca un po’ di furore? Io gli dico di togliersi il vino dal tavolo. E se prendono il liquore o l’ammazzacaffè, di togliersi anche quello. Sono fesserie“.