Andrea Dovizioso nel 2021 non sarà sulla griglia di partenza, ma non bazzicherà nemmeno nel paddock di MotoGp perché ha deciso di prendersi un anno sabbatico.

Proprio così, secondo le ultime indiscrezioni emerse sul futuro del Dovi, pare che l’attuale pilota della Ducati si dedicherà alla motocross nella prossima stagione, per poi tentare il ritorno in MotoGp nel 2022. Alla fine del 2021 infatti scadranno molti contratti, per questo motivo Dovizioso vuole tenersi libero per poter scegliere il suo prossimo team con tranquillità Stando a quanto riferito da Motorsport.com, il Dovi ha deciso di interrompere le trattative con Yamaha e Honda per il ruolo di collaudatore, dicendo no all’Aprilia per mancanza di garanzie sul progetto. Il suo 2021 sarà dunque sullo sterrato, prima di rilanciarsi in MotoGp nel 2022 quando avrà 36 anni.