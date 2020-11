Amanda Knox è finita al centro di una bufera mediatica dopo il tweet pubblicato nelle scorse ore sulla propria pagina social, parole che hanno indignato l’Italia intera, ancora scioccata per quanto avvenuto a Perugia nel 2007, quando venne uccisa la sua coinquilina Meredith Kercher.

Proprio a quel periodo Amanda Knox ha paragonato i prossimi eventuali 4 anni di governo di Donald Trump, usando parole vergognose: “qualunque cosa accada, i prossimi quattro anni non possono essere così male come quei quattro anni di studio all’estero che ho fatto in Italia, giusto?”. Un tweet a cui ha risposto Selvaggia Lucarelli, che ha usato parole velenose per stuzzicare Amanda Knox: “potrebbero essere peggiori, sì. Potrebbero somigliare alla conclusione degli anni di studio in Italia di Meredith“.