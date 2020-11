Una voragine enorme si è aperta in una delle strade di Isola Capo Rizzuto, paese in provincia di Crotone, dove in queste ore si sta abbattendo un violento nubifragio. La strada non ha retto all’imponente flusso d’acqua, cedendo sotto il peso del fiume in piena e creando un pazzesco buco proprio in mezzo alla carreggiato. Immagini impressionanti, che non possono lasciare insensibili…

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO <<<