Alex Zanardi prosegue il suo recupero dopo il terribile incidente avvenuto lo scorso 19 giugno, quando si scontrò con la sua handbike contro un camion sulla strada tra Pienza e San Quirico d’Orcia.

Mesi complicati e difficili, caratterizzati da sei operazioni e tanti sacrifici, che adesso sembrano stia dando i frutti sperati. Ieri il campione paralimpico è stato trasferito dall’Ospedale San Raffaele di Milano al nosocomio universitario di Padova, dove è stato ricoverato in neurochirurgia. Qui, Zanardi si sottoporrà ad un percorso di fisioterapia e di riabilitazione neurocognitiva, per confermare i progressi già avuti nelle ultime settimane. Adesso infatti Alex risponde agli stimoli visivi e uditivi, anche di tipo ’emotivo’, come per esempio l’ascolto della voce della moglie e del figlio che non lo hanno mai lasciato solo. Zanardi ‘parla’ con gli occhi, fa capire di aver capito con uno sguardo, insomma dà segnali di risposte consce. Traguardi importantissimi e che regalano speranza ad Alex e alla sua famiglia che, a piccoli passi, stanno finalmente uscendo da un tremendo incubo.