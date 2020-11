Un gol pazzesco quello segnato da Kuat, attaccante del Kazakistan, durante il match di Nations League contro l’Albania. Presentatosi nel cerchio di centrocampo per battere il calcio d’inizio dopo il gol appena subito, il giocatore kazako ha deciso di calciare direttamente in porta, sorprendendo Berisha. Una papera davvero clamorosa quella del portiere albanese, che sicuramente ricorderà per molto tempo.