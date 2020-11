I passeggeri del Boeing 737-700 dell’Alaska Airlines non dimenticheranno l’atterraggio a cui hanno assistito oggi, caratterizzato da un forte impatto con un’orsa che si trovava in mezzo alla pista dell’aeroporto di Yakutat, nel Sud-Est dell’Alaska.

L’animale si è trovato insieme al proprio piccolo di 2 anni sulla traiettoria dell’aereo, venendo investito in pieno durante la fase di atterraggio. I piloti non hanno potuto far nulla per evitarlo, uccidendolo sul colpo. Nessuna conseguenza invece per i passeggeri e per il personale, ma solo tanta paura per il forte rumore avvertito in seguito all’impatto. In passato era capitato che alcuni aerei colpissero cervi, oche, caribù e altri animali, ma mai un orso: “il muso ha mancato gli orsi, ma il capitano ha sentito un impatto sul lato sinistro dopo che gli orsi sono passati sotto l’aereo” ha spiegato l’Alaska Airlines.

