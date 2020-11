Non è certamente una stagione da ricordare per la Ferrari, sprofondata in un baratro da cui Binotto e i suoi uomini hanno intenzione di tirarsi fuori al più presto. Non sarà ovviamente facile, considerando anche l’enorme gap accumulato da Mercedes e Red Bull, lontanissima al momento per il Cavallino.

Nel 2020 del team di Maranello però qualcosa di positivo c’è ed è Charles Leclerc, un pilota riuscito a cavare dalla SF1000 molto di più di quanto fatto da Vettel. Lo ha confermato anche Cyril Abiteboul, sottolineando di essere rimasto impressionato dalle prestazioni del monegasco: “Charles mi ha impressionato, al 100%. È in grado di portare la vettura a un livello non suo. Tutti stanno mettendo in dubbio Sebastian Vettel, ma credo che il vero punto interrogativo sia Charles“.