14 volte WWE Champion. Randy Orton raggiunge Triple H nel libro dei record per numeri di titoli massimi vinti, a meno due dalla coppia Ric Flair/John Cena. Sconfitto Drew McIntyre all’interno dell’Hell in A Cell nel main event dell’omonimo pay-per-view, che direttamente dall’Amway Center di Orlando ha fatto impazzire i fan del WWE Thunderdome.

Sasha Banks è Grand Slam Champion: “The Boss” ottiene l’unico titolo mai detenuto prima, sconfiggendo Bayley in un fantastico Hell in A Cell Match per lo SmackDown Women’s Championship. L’incredibile regno di 380 giorni della Role Model si conclude contro la sua ex migliore amica. Tucker tradisce Otis, rompe l’amicizia che li legava e consegna il Money in the Bank a The Miz, che dieci anni dopo la prima volta riconquista la possibilità di ottenere una shot titolata in qualsiasi momento per il WWE title e/o l’Universal Championship.

Vittoria perentoria di Roman Reigns, che si conferma sia Universal Champion che “Tribal Chief”, battendo il cugino Jey Uso in un “I Quit” Hell in A Cell Match: nel match interviene anche il fratello Jimmy Uso, che non riesce a fermare un inarrestabile Reigns.

Qui sotto i risultati di tutti i match:

WWE 24/7 Championship – Kick Off Match

Vincitore: R-Truth vs Drew Gulak

Hell in a Cell ‘I Quit Match’ – WWE Universal Championship

Vincitore: Roman Reigns vs Jey Uso

Single Match

Vincitore: Elias vs Jeff Hardy

Single Match for the Money in the Bank contract

Vincitore: The Miz vs Otis

Hell in a Cell Match – SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Sasha Banks vs Bayley

WWE United States Championship

Vincitore: Bobby Lashley vs Slapjack

Hell in a Cell Match – WWE Championship

Vincitore: Randy Orton vs Drew McIntyre