Giornata pessima per l’Atalanta, non solo per la sconfitta subita in casa contro la Sampdoria di Ranieri. I nerazzurri infatti devono fare attenzione alla prossima gara di Champions League, dove affronteranno un indemoniato Ajax.

I Lancieri di Ten Hag oggi ne hanno fatti tredici al Venlo in trasferta, riscrivendo i record della Eredivisie. Mai nella storia infatti una squadra aveva vinto con tutte queste reti di differenza nel campionato olandese, il primato precedente apparteneva sempre all’Ajax che aveva vinto con 11 gol di scarto nel 1972. Mattatore del match Lassina Traore, punta del 2001 nata in Burkina Faso, autore di 5 gol e 3 assist. Doppiette poi per Ekkelenkamp e per il solito Huntelaar, poi gol di Dusan Tadic, Blind, Lisandro Martinez ed Anthony.