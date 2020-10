Nessun punto in due partite per l’Udinese, solo uno per la Roma dopo il pareggio ottenuto in casa contro la Juventus.

La partita in programma domani sera alla Dacia Arena tra i bianconeri e i giallorossi ecco che assume già i contorni di uno spartiacque per entrambe le formazioni, chiamate a vincere per muovere la classifica e migliorare questo avvio di stagione. Gotti ha il compito di riscattare la doppia battuta d’arresto con Verona e Spezia, per questo motivo potrebbe cambiare qualcosa nell’undici iniziale, magari dando spazio a Nestorovski al posto di Okaka. In casa Roma, Bruno Peres e Santon si giocano un posto sulla corsia di destra, così come Pellegrini e Diawara in mezzo al campo. Confermati invece in avanti Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Le probabili formazioni di Udinese-Roma

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Okaka, Lasagna;

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko;

Dove vedere Udinese-Roma in tv:

Il match della 3ª Giornata di Serie A fra Udinese e Roma sarà trasmesso sabato 3 ottobre alle ore 20:45 in esclusiva da DAZN sul canale 209 di Sky.